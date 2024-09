Odcięła się od rodziców. Wspomina, za co pobiła ją matka

"Oczy tej małej" czy "Kiedy mnie już nie będzie" to przeboje autorstwa Magdy Umer, które śpiewała cała Polska. Artystka współpracowała z takimi osobistościami jak Maryla Rodowicz, Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka.

Długo nie przyznawała się, że jest wierząca. Wiedziała, że nie spotkałoby się to z aprobatą rodziców.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!