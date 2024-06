Przyłapała go w Ciechocinku z inną. "Tanio nie wyjdzie mu ten wyjazd"

Historia Renaty i Michała, związana ze zdradą, została opisana przez dziennikarkę Onetu. Choć byli parą jak z obrazka, a ich znajomi twierdzili, że są "przesłodzeni", wszystko odmienił wspólny wyjazd do Ciechocinka, który miał być związany jedynie z regeneracją. Mężczyzna poznał tam jednak Hannę, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia.

Jej mąż wdał się w romans w Ciechocinku

- 40 lat życia razem, trójka dzieci, czworo wnuków, dom wybudowany dzięki ciężkiej pracy, wspólne wczasy, wspólni znajomi, dwie poważne choroby. A jak tylko nadarzyła się okazja, to on po prostu poszedł za tamtą babką. I to jeszcze w Ciechocinku. Co ja zrobiłam źle? - zastanawia się Renata.

Kiedy razem z mężem wyjechała na turnus do Ciechocinka, nie spodziewała się takiego zakończenia. Gdy dotarli na miejsce, poczuła, że to chyba nie dla niej. Michał już pierwszego wieczoru poznał jednak Hannę, która przysiadła się do nich na kolacji. Renata była zła, gdy dowiedziała się, że zgodził się bez jej wiedzy na wspólną kawę.

- Na tę kawę szykował się godzinę, dwa razy się przebierał. Niebieskie polo czy zielone? Pierwszy raz coś takiego widziałam. Może jakbym nie uniosła się honorem i poszła, to by się to wszystko w porę przerwało. Ale co ja mam dorosłego, żonatego faceta pilnować? Zrobił to, co chciał - zaznaczyła.

Z kawiarni wrócił "zmęczony". Nie miał siły na rozmowę. Powiedział tylko, że "trochę pogadali", a Hanna ma męża i urodził jej się wnuczek. Przez kilka kolejnych dni był nieobecny. Dodatkowo, wychodził na tajemnicze spacery, z których późno wracał.

"To będą najdroższe wakacje jego życia"

Ostatecznie okazało się, że Michał wdał się w romans z Hanną. Renatę poinformowała o tym Beata, jej sąsiadka z sanatorium. Mężczyzna miał spędzać czas w pokoju Hanny.

- Nie mogłam w to uwierzyć. (...) Ostatecznie poszłam na drugie piętro, no bo przecież jakiś porządek musi być, a ja muszę znać prawdę. W końcu to mój mąż, a nie jakiejś Hani. Nawet nie zapukałam, otworzyłam drzwi, no i zobaczyłam mojego męża z Hanią bez koszulki. Byłam w takim szoku, że powiedziałam "przepraszam" i wyszłam. A on bez tej koszulki poszedł za mną - ujawniła Renata.

Michał nie potrafił wytłumaczyć, jak to się stało. Oznajmił, że jest zakochany i nie chce być już z żoną. Do domu wrócili osobno. On trzy dni później, bo odwiózł jeszcze Hannę. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób chcą być razem. Hanna także ma przecież męża.

- Michałowi tanio nie wyjdzie ten wyjazd, jak go podliczę przy rozwodzie. To będą najdroższe wakacje jego życia - podkreśliła Renata w rozmowie.

