Przypada 29 września. Modlitwa ma dziś szczególną moc

Archaniołowie to posłańcy do zadań specjalnych. Nazwa wywodzi się od greckiego arkhángelos, gdzie przedrostek arch- oznacza "naczelnika", "wodza". Archaniołowie stoją zatem na czele zastępów anielskich, których są dowódcami. W hierarchii nieba zajmują wysoką, choć nie najwyższą pozycję. Na dziewięć chórów anielskich zostali przyporządkowani do ósmego. Archaniołowie wypełniają bardzo ważną misję, to właśnie ich Bóg posyła na ziemię, gdy ma coś ważnego do przekazania.