Przyszła na pokaz Gucci. Wybrała sukienkę z bieliźnianymi wstawkami

Choć na Fashion Weeki musimy czekać do września, to w miesiącach wiosenno-letnich projektanci nie pozostawiają nas z niczym. W Londynie odbył się właśnie pokaz kolekcji Gucci Cruise 2024. Przestrzeń muzeum Tate Modern została zaaranżowana tak, by miało się wrażenie, że modelki chodzą po tajemniczym ogrodzie.