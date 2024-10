Wkroczyła w obcisłej sukience. Rajstopy były "wisienką na torcie"

Usiadła przy stoliku w dzianinowej sukience. Iwona Węgrowska wybrała brązowy model o długości mini. Brąz, obok burgundu, to jeden z najmodniejszych kolorów tej jesieni. Przez wiele sezonów był omijany szerokim łukiem, ale dziś króluje w garderobach fashionistek. Węgrowska połączyła go z czernią.

Trzeba przyznać, że w najnowszej stylizacji Iwony Węgrowskiej dużo się dzieje. Uwagę zwracają przede wszystkim dodatki. Gwiazda sięgnęła po czarny kapelusz, a talię podkreśliła za pomocą szerokiego paska ze złotą klamrą. Do sukienki dobrała też wzorzyste rajstopy, które były "wisienką na torcie" i korespondowały z rękawiczkami.

Wybór padł na rajstopy w groszki (były na topie już kilka sezonów temu). Choć dziś prym wiodą kolorowe i gładkie modele , to znane Polki nie rezygnują ze wzorów. Ostatnio w podobnych pokazała się Edyta Herbuś na pokazie mody . Uzupełnieniem jesiennej stylizacji Iwony Węgrowskiej były skórzane kozaki za kolano . Wybrała model z marszczoną cholewką i noskiem w szpic. Kolor nawiązywał do sukienki.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!