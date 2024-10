Przytnij w tym miejscu. W sezonie pelargonia obsypie się kwiatami

Wraz z końcem lata, rośliny doniczkowe trzeba przygotować do okresu jesienno-zimowego. W jaki sposób zadbać o pelargonie? Bardzo ważna będzie pielęgnacja, na którą m.in. składa się przycięcie poszczególnych części rośliny oraz podlewanie, czyli wszystko to, co niezbędne do przetrwania zimy.