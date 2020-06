WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 czeczeniaślubporwania oprac. Karolina Błaszkiewicz 11 min. temu Przywódca Czeczenii przekaże pieniądze na "wykupienie" narzeczonych. 207 mężczyzn dostanie po 50 tys. rubli Ramzan Kadyrow ogłosił plan przekazania 10,3 mln rubli (ponad 570 tys. złotych) na pomoc mężczyznom dotkniętym pandemią koronawirusa. Bynajmniej nie chodzi o podratowanie domowego budżetu, ale o wykupienie przyszłych żon zgodnie z prawem islamskich. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Porywają Czeczenki i zmuszają je do ślubu (Getty Images) Tradycja a COVID-19 Czeczenia, która nałożyła jedno z najsurowszych obostrzeń po wybuchu epidemii Covid-19, zakazała w połowie kwietnia tradycyjnych islamskich wesel. Region uchylił ten zakaz 25 maja, ale wciąż istnieją ograniczenia podobne do tych w Polsce – tzn. w uroczystościach może brać udział niewielka liczba gości. Czeczeński przywódca od dawna dąży do narzucenia wartości islamskich na większości terenów muzułmańskiej republiki. Co to oznacza w praktyce? Karydow namawia kobiety do zakrywania się chustami, a mężczyzn do poligamii, choć ta jest zabroniona na mocy rosyjskiego prawa. Porwania kobiet Próba utrzymania tradycji za wszelką cenę od lat niepokoi świat. Kobiety w Czeczenii są traktowane jak towar i istnieje społeczne przyzwolenie na to, by je porywano i zmuszano do zawierania małżeństw. W 2017 r. rząd USA nałożył sankcje na szefa Republiki Czeczeni w ramach tzw. ustawy Magnitsky'ego, która przewiduje je wobec Rosjan poważnie naruszających prawa człowieka. Wzrost liczby porwań narzeczonych zauważono od czasu upadku Związku Radzieckiego. Sprawcy uprowadzają wcześniej przyrzeczone im kobiety, ale i te zupełnie im obce. Społeczne piętno spędzenia nocy w domu mężczyzny jest wystarczającą motywacją do zmuszenia wymuszenia na młodej kobiecie poślubienia jej porywacza. Zgodnie z rosyjskim prawem, jeśli ten odmawia uwolnienia narzeczonej, może zostać skazany na 8 do 10 lat więzienia. Nie będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli poślubi ją za jej zgodą. Panny młode w Czeczenii teoretycznie również podlegają karze – grzywny w wysokości do 1 mln rubli. Podobnie jak w innych regionach, władze często nie reagują na porwania. A to potęguje tylko falę uprowadzeń. Kilka takich porwań zostało zarejestrowanych kamerą. Pod rządami Ramzana Kadyrowa sytuacja kobiet zdecydowanie uległa pogorszeniu. W 2013 r. Kadyrow sam miał zlecić porwanie 17-letniej dziewczyny z górskiej wioski, a potem pojąć ją za żonę. – Historia głosi, że piękna młoda kobieta przyjechała ze swojej wioski do Groznego. Gdy pojawiła się w jednym z tamtejszych domów mody, nagrały ją kamery bezpieczeństwo. Wideo zostało wysłane do Kadyrowa, który postanowił, że ją poślubi. Podobno gdzieś krążyło film, na którym ją zgwałcił – opowiadała w rozmowie z Women News Network Anya L., pracownica czeczeńskiej organizacji na rzecz edukacji dziewcząt. – Więc… jak zakazać porwań panien młodych? Potężni mężczyźni robią to cały czas. Nikt nie będzie tego kwestionował, jeśli chce żyć – dodała. W Czeczenii grozili mu śmiercią. Uciekł do wolności