Przyznał się do kradzieży. Mówi, co wyniósł z hotelu

- Robię regularnie duże zakupy i dużo wydaję. Potrzebuję zestawów do programu i lubię to, więc kupuję pod pretekstem, że to są rzeczy potrzebne do pracy. Miesięcznie myślę, że spokojnie 10 tys. euro. Przed programem na pewno robię takie duże zakupy, bo potrzebuję. Garnitur kosztuje 10-12 tys. zł to nie jest żadna filozofia - ujawnił.