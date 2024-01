Psychiatrka uderza w Czarnka. Skomentowała żart, który opowiedział w Sejmie

"Kultura chlania w Polsce, wersja Przemysław 'Skandal' Czarnek". Opowiedział z mównicy żart o pijanym mężu, że przychodzi wstawiony mąż do domu i żona ma pretensje, że jest pijany. A on, że nie. A ona, że tak. A on na to: 'taką wersję przyjąłem i takiej będę się trzymać'. Mam wątpliwość czy to jest miejsce, czas i rodzaj żartu, jaki powinien być mówiony przez publicznych funkcjonariuszy. Na sali rozległy się rubaszne śmiechy i oklaski" - relacjonowała.