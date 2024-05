Racewicz pozuje w stroju kąpielowym. "Jaka z ciebie złota rybka"

Okazuje się, że Racewicz nie zrobiła sobie kilku dni wolnego, a pracuje nad - jak wynika z dodanych hasztagów - "sekretnym projektem". "To, co wygląda na wagary, może być poważną pracą koncepcyjną. Wszystko jest kwestią organizacji biura" - napisała.

Seria zdjęć wywołała lawinę komentarzy obserwatorów, którzy nie tylko komplementowali strój i wygląd dziennikarki, ale także jej sposób na życie. "Od dzisiaj mój ulubiony kolor to czerwony", "Asia jesteś piękna", "Piękna syrenka", No i to jest właściwe podejście do życia", "Wow Joanno, super, jaka z Ciebie Złota Rybka" - można przeczytać pod postem.