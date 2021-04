Raczek "nie jest w stanie" oglądać filmów z kobiecym lektorem

Tomasz Raczek to ceniony krytyk filmowy. Jego ostatni komentarz nie dotyczył jednak żadnej konkretnej produkcji, lecz kwestii filmów z lektorem. Jak się okazuje, Raczek nie przepada za kobiecymi głosami.

"Nie daję rady oglądać filmów czytanych głosem kobiecym"

- Wiem, że to zabrzmi niezgodnie z duchem czasów, ale nie daję rady oglądać filmów czytanych głosem kobiecym - napisał na Facebooku Raczek. Na jego wpis zareagowało ponad dwa tysiące internautów.

Większość komentujących zgodziła się z Tomaszem Raczkiem podkreślając, że są już tak bardzo przyzwyczajeni do męskich głosów, że rzeczywiście nie przepadają za filmami, w których tekst czyta kobieta. Komentujący stwierdzili że jedynym wyjątkiem od tej "reguły" są filmy przyrodnicze, gdzie - ich zdaniem - równie dobrze słucha się zarówno kobiecego, jak i męskiego lektora.

