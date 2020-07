Rafał Trzaskowski spotkał się z Andrzejem Dudą. Prezydent Warszawy zaliczył wizerunkową wpadkę

Na to spotkanie czekaliśmy długo. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda w końcu po zakończonej kampanii wyborczej podali sobie ręce i zasiedli przy wspólnym stole. Politycy spotkali się, by omówić obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Andrzej Duda po spotkaniu zdradził, że nie był to jedyny temat do rozmów.