Ratowała ludzi w Turcji. "Domy były poskładane jak kanapki"

Grupa pojechała do Besni, miasta w południowo-wschodniej Turcji, w prowincji Adıyaman. - Błyskawicznie dostaliśmy dyspozycje, każdy z nas o innej porze, ale ruszyliśmy tam natychmiast. Ja zdążyłam tylko pójść do pracy i już za moment musiałam zwijać się w podróż. Na pewno było to zaskakujące, ale nie było czasu się nad tym zastanawiać - musiałam szybko spakować rzeczy i ruszać. Dopiero później dochodziło do mnie, w co właściwie się wpakowałam - śmieje się.