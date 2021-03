Ratowniczka medyczna o pracy w pandemii. "Mam wrażenie, że nie byliśmy przygotowani"

Olga Łakomska, ratowniczka medyczna z kilkuletnim stażem, która pomogła wielu potrzebującym i chorym Polakom, przyznaje, że praca w dobie pandemii jest bardzo trudna. - Braki kadrowe są ogromne i to jest koszmar dla każdego ratownika, medyka, lekarza. Zdrowie i życie mamy tylko jedno. Środków medycznych mamy niewiele. To jest bardzo trudny okres. Dyżury ratownicze potrafią być po 36-40 godzin - opowiada Olga Łamowska w programie "Newsroom". W drugiej części rozmowy przyznaje, że ratownicy nie zawsze są miło przyjmowani przez ludzi, którzy potrzebują pomocy. - Niektórzy nadal mają lekceważące podejście, a tak naprawdę każdy pacjent to jest potencjalna osoba, która może nas zarazić - podkreśla.

