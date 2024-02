Ratownik TOPR: Góry to nie miejsce, gdzie możemy się ubrać, jak na Krupówki

O ile to możliwe, warto poruszać się na nartach (np. skiturowych) albo na rakietach śnieżnych. Wtedy nie zapadamy się w śniegu i jesteśmy odrobinę bezpieczniejsi. Jeśli mówimy o zagrożeniu ze strony lawiny, rekomendujemy ABC lawinowe, czyli detektor, sondę i łopatkę. To zestaw do ratowania się, jeśli zejdzie lawina, ale trzeba umieć go wykorzystać. Przede wszystkim jednak należy umieć omijać miejsca zagrożone. Jest to m.in. kwestia dobrania odpowiedniej stromizny stoku do stopnia zagrożenia lawinowego. Tatry pod tym względem są trudne. Nie ma w nich wielu łagodnych dolin. Dodatkowo czekan i raki to podstawowy sprzęt, która pozwala poruszać się w terenie alpejskim.