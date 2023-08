Wskazują największy grzech Polaków w Tatrach. "Nie warto się chwalić"

- Turyści w Tatrach to bardzo różnorodna grupa. Oczywiście znam takich, którzy są odpowiednio przygotowani do wycieczki. Przede wszystkim mają dobre obuwie - pełne, na podeszwie wibramowej oraz adekwatne do pogody warstwowe ubranie, czapkę i rękawiczki bez palców, jeśli planują wyjście w wyższe partie. Ale często zdarza się, że widzę osoby ubrane fatalnie – dodaje Klaudia Tasz, przewodniczka wysokogórska II klasy i wieloletnia członkini Kadry Narodowej Polski w skialpinizmie.