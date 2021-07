Ratownik: Uratowani często są w szoku, nie rozumieją, co z nimi się działo

- Uratowani często są w szoku, nie rozumieją, co z nimi się działo, często nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. Bywają tacy, co dziękują, zdarzają się tacy, co nawet dobrego słowa nie powiedzą. My nie pracujemy po to, by nam dziękowano i tego nie oczekujemy. Jednak są też miłe gesty – podziękowanie na Facebooku, pismo od uratowanego, ale to są jednostkowe przykłady. Niestety wiele osób uważa, że my jesteśmy po to, by ich ratować i im służyć pomocą. Mówią, że to im się należy, bo płacą podatki. Nie zdają sobie sprawy, że WOPR, też u nas w Legionowie, to przede wszystkim wolontariusze. Oczywiście, że mamy też takie plaże, kąpieliska, gdzie możemy opłacić ratowników, ale większość z nich pomaga osobom zagrożonym na wodzie w ramach wolontariatu – tłumaczy Jaworski.