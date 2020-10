Red Lipstick Monster ma koronawirusa. Mimo pozytywnego testu blogerka nie ma żadnych objawów

18 października Ewa Grzelakowska-Kostoglu zamieściła na swoim kanale na YouTubie film, w którym poinformowała, że ma koronawirusa . Przyznała, że jest jedną z osób, które stosują się do wszelkich obostrzeń, a mimo to nie uniknęła zakażenia.

Koronawirus. Red Lipstick Monster informuje o swoim stanie zdrowia

"Mam koronawirusa" – tymi słowami blogerka zaczęła swój film. "Chcę wam powiedzieć, jak to wygląda, jak to jest, jak wyglądają procedury, bo jak sobie pomyślałam, to chciałabym obejrzeć takie filmy i wiedzieć, co miałabym robić, gdyby mi się to przytrafiło" – mówiła Red Lipstick Monster. Wizażystka wykonała test komercyjnie, przed planowaną wizytą do rodziców znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka. Wynik okazał się dodatni, choć nie miała żadnych typowych dla koronawirusa objawów takich jak kaszel, wysoka gorączka czy utrata węchu i smaku.