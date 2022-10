Reese Witherspoon odczarowała szarą jesień. Pokazała się w odważnym garniturze

Pewność siebie to cecha Reese Witherspoon

Dla aktorki strój jest sposobem na wyrażenie osobowości. Reese jest pewną siebie kobietą sukcesu i lubi być zauważona.Jakiś czas temu gwiazda zaapelowała do kobiet, aby nie wstydziły się autopromocji. Aktorka nie jest zwolenniczką przesadnej skromności. - My, kobiety, mamy tendencję do umniejszania własnych dokonań, bo społeczeństwo nie toleruje kobiet pewnych siebie, które mówią głośno o swoich sukcesach - powiedziała w wywiadzie dla "Forbes" Witherspoon.