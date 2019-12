Robert Makłowicz opowiedział o swojej trudnej miłości do karpia. Przed świętami nie pływa w jego wannie

Robert Makłowicz zabrał głos w sprawie świątecznego karpia. "To raczej jest trudna miłość i bez wzajemności" – powiedział.

Robert Makłowicz w rozmowie z magazynem "Wprost" wyznał, że karp jest lubianą przez niego rybą. – W Węgrzech, w Czechach, Austrii czy też północnej Chorwacji potrawy z tej ryby jada się przez cały rok, są obecne w restauracyjnych menu na okrągło. U nas nie – mówi. Mimo to Makłowicz jest przeciwny kupowaniu żywych karpi.

Makłowicz wyznaje, że w jego wannie nie pływa karp, ponieważ takowej nie posiada. Kucharz przyznaje też, że wielokrotnie brał udział w akcji przeciwko sprzedaży żywych ryb, ponieważ odkąd istnieje chłodnictwo nie ma potrzeby, żeby żywe zwierzęta przenosić w plastiku do domu, a później męczyć je w wannie.

– Wsadzanie karpi do wanny to peerelowska zaszłość. Nigdy nie było wiadomo, kiedy je rzucą na rynek. Czasem czynili to ze znacznym wyprzedzeniem i wówczas ryby przez dwa tygodnie męczyły się w wannie pełnej chlorowanej wody, a ich nabywcy kąpali się u sąsiadów – wyjaśnia.