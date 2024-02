Wskoczyła w czarną mini. Kreacja rolniczki to majstersztyk

Makijaż i manicure na najwyższym poziomie

Warto też zwrócić uwagę na makijaż Małgorzaty Borysewicz – w odcieniach nude, ale w stylu glamour. Nie zabrakło zatem błyszczącego oka i delikatnie podkreślonych ust. Natomiast jeśli chodzi o manicure, to mamy tu do czynienia z oryginalnym frenchem z czarnymi końcówkami. Trzeba przyznać, że look rolniczki był niezwykle spójny i przez to efektowny.