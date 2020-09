Romantyczny Jacek Kurski serwuje żonie śniadania do łóżka. Zdradziła, jakim jest mężem

Jacek Kurski i Joanna Kurska – małżeństwo

Wszystko za sprawą tzw. rozwodu kościelnego, który Kurski musiał uzyskać, by po raz kolejny powiedzieć sakramentalne "tak". Ze swoją poprzednią żoną Moniką Kurską był związany przez 24 lata. Wielu osobom ciężko było uwierzyć w to, że Kurskiemu udało się przekonać kościół, że ten długoletni związek nic nie znaczył przed Bogiem. A jednak się udało.

– To miłość buduje nas każdego dnia. Jacek jest miłością mojego życia. Bardzo go kocham i uwielbiam za niespodzianki, jakie mi sprawia – mówi zakochana Joanna Kurska.

Jakim mężem jest Jacek Kurski?

Joanna Kurska zdradza również, jak wyglądają poranki w ich domu. Pamięta czasy, kiedy ona budziła męża zapachem kawy serwowanej wprost do łóżka. Teraz wygląda na to, że to mąż chce się wykazać. I co jakiś czas dba o to, żeby żona przywitała dzień z uśmiechem.