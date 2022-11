Rosjanie odeszli z Chersonia. Mieszkańcy czekają na uderzenie zimowej fali

Mieszkańcy Chersonia świętowali wyzwolenie miasta spod sił wojsk rosyjskich. Celebracja nie trwała jednak długo, gdyż Ukraińców czekało mocne zderzenie z rzeczywistością - temperatura wkrótce spadnie poniżej zera. Przez nieczynne elektrownie, ludzie są zmuszeni do szukania drewna na opał. Władze kraju ogarniętego wojną ostrzegają jednak, aby nie chodzić do lasu bez wcześniejszej konsultacji z wojskiem. Jest to bardzo niebezpieczny manewr.