Sprzątała domy bogatych Amerykanów. Taka była najgorsza rzecz, na którą się natknęła

Kiedyś sprzątałam w pewnym domu i spotkałam tam chłopaka, Polaka, który montował meble. Ja oczywiście byłam ubrana jak do pracy, byłam nieumalowana i nieuczesna. Zawstydziłam się na chwilę, ale szybko mi przeszło. Uświadomiłam sobie, że to jest Polak, który w Ameryce mieszka wiele lat i on nie patrzy na mnie jak na sprzątaczkę. Ponieważ tam panuje kult pracy, to każdy, kto pracuje, jest wartościowy, bez względu na to, jaką pracę wykonuje. Tak samo podchodzi się do dobrej sprzątaczki, jak do dobrego lekarza czy dyrektora.