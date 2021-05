WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

#WSZECHMOCNE Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne pielęgnacja roślin + 1 zieleń Redakcja WP Kobieta Dzisiaj, 27-05-2021 14:06 Rośliny do cienia – wybór gatunku i pielęgnacja roślin cieniolubnych Jeśli w twoim mieszkaniu jest mało światła, to nie oznacza, że nie możesz mieć roślin. Niektóre rośliny świetnie sprawdzą się w zacienionych zakamarkach pokoju. "Ile roślin, tyle sposobów pielęgnacji. Każdy gatunek jest inny i potrzebuje indywidualnego traktowania. Nie inaczej jest w przypadku doboru odpowiednio oświetlonego stanowiska" – czytamy w książce "Projekt Rośliny". Weronika Muszkieta i Ola Sieńko dzielą się radami, jak dbać o wszystkie rośliny. My prezentujemy fragment książki "Projekt Rośliny" zawierający wskazówki dotyczące roślin cieniolubnych. Share Okładka książki "Projekt Rośliny" Źródło: Fot. Projekt Rośliny , Fot: Fot. Projekt Rośliny Nie wszystkie rośliny kochają słońce Jeśli mamy informację na temat pochodzenia naszych roślin i tego, jakie są ich naturalne warunki, łatwo wywnioskować, jaki stopień nasłonecznienia jest dla nich odpowiedni. Nie panikuj, jeśli w twoim mieszkaniu jest mało światła – może się okazać, że wiele gatunków będzie świetnie się czuło i rozwijało w takim miejscu. Znany jest nam przypadek begonii (ten gatunek z natury potrzebuje bardzo dużo światła), która pięknie rosła w zacienionym pokoju! Zawsze należy obserwować roślinę – to, jak reaguje na warunki, w których ją ulokujesz. Jeśli zauważysz, że po ustawieniu jej na danym stanowisku marnieje, brązowieją lub opadają jej liście, po prostu przestaw ją w inne miejsce − nie poddawaj się i eksperymentuj! Cieniolubni Jeśli chcesz zazielenić mieszkanie, biuro lub inną przestrzeń, ale promienie słoneczne nie wlewają się przez okno – nie martw się! Są gatunki, które dobrze odnajdują się w zacienionych miejscach. Oczywiście nie mówimy tu o pomieszczeniach pozbawionych okien, bo na takim stanowisku żadna roślina nie będzie szczęśliwie rosnąć. Gatunki roślin polecane do zacienionych miejsc:MARANTA BIAŁOUNERWIONA Maranta leuconeura – Ta tropikalna, pochodząca z brazylijskich lasów roślinka o pięknie wybarwionych liściach kocha ciepło i wilgoć. Maranta nie jest łatwa w uprawie, jednak zdecydowanie warto poświęcić jej uwagę, by wiosną i latem podziwiać białe kwiatuszki, które wypuszcza w okresie kwitnięcia. SANSEWIERIA MOONSHINE Dracaena trifasciata - Królowa sansewieria, czyli wężownica. Znana z galerii handlowych, biur oraz ze wszystkich poradników dla początkujących roślinomaniaków. Odmiana, o której piszemy, różni się jednak od tych zielono-żółtych klasyków – ma jasnozielone, wręcz lśniące na srebrno liście. Jest niezwykle łatwa w pielęgnacji, więc jeśli zaczynasz przygodę z roślinami lub chcesz mieć ją na biurku w pracy, nie martwiąc się, czy przetrwa, gdy wyjedziesz na urlop – to okaz dla ciebie! Jak pielęgnować rośliny polecane do zacienionych miejsc? MARANTA BIAŁOUNERWIONA Fot. Projekt Rośliny Maranta białounerwiona Źródło: Fot. Projekt Rośliny , Fot: Fot. Projekt Rośliny Maranta białounerwiona - stanowisko W swoim naturalnym środowisku roślina płoży się po słabo oświetlonych miejscach niczym bylina okrywowa – spróbuj więc zapewnić jej półcieniste miejsce. Nigdy nie stawiaj maranty w przeciągu lub wietrznym miejscu, bardzo źle to znosi. Maranta białounerwiona - temperatura Postarajmy się zapewnić marancie stałą temperaturę – 22 stopnie to idealne warunki. Nocą temperatura nie powinna spaść poniżej 16 stopni. Maranta białounerwiona - woda Wiosną i latem podlewaj marantę obficie średnio dwa razy w tygodniu, używając do tego tylko miękkiej wody. Zapewnij roślinie wilgotne powietrze, szczególnie latem. Zwracaj uwagę, czy woda nie gromadzi się na dnie donicy, jeśli tak − postaraj się ją usunąć. Maranta, mimo iż uwielbia wilgoć, nie znosi stania w wodzie i błocie. Od września do lutego roślinkę podlewamy oszczędniej, bo tylko raz w tygodniu. Maranta białounerwiona - podłoże Tej roślinie należy zapewnić przepuszczalny, ziarnisty piasek gliniasty lub zwykłą ziemię doniczkową. Warto pamiętać o nawożeniu: robimy to w okresie od kwietnia do sierpnia co dwa tygodnie. W tym celu stosuj roztwory nawozów o stężeniu o połowę mniejszym, niż podano w instrukcji – zapewni to roślinie spokojny rozwój, a nie gwałtowny, zupełnie niepotrzebny i nienaturalny wzrost. Ten gatunek przesadzamy raz w roku − bez względu na wiek rośliny. Marancie najlepiej będzie w płaskiej, ale szerokiej donicy. SANSEWIERIA MOONSHINE Fot. Projekt Rośliny Sansweria Moonshine Źródło: Fot. Projekt Rośliny , Fot: Fot. Projekt Rośliny Sansweria Moonshine - stanowisko Wężownice znane są z małych wymagań dotyczących światła. Poradzą sobie na stanowisku zacienionym, jednak im więcej dostaną światła, tym szybciej będą rosnąć. Jeśli twój okaz stoi w bardzo ciemnym miejscu, możesz raz na jakiś czas przenieść go bliżej światła. Sansweria Moonshine - temperatura To roślina, która dobrze czuje się w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej – między 18 a 26 stopni. Pamiętaj, aby nie narażać jej na niższe temperatury, a szczególnie mrozy! Sansweria Moonshine - woda Sansewieria nie potrzebuje dużej ilości wody. Wybaczy ci czasowe przesuszenia, co więcej, pomimo tego może wypuszczać kolejne nowe pędy. Podlewaj ją dopiero po przesuszeniu wierzchniej warstwy podłoża, a w zimie nawadniaj raz w miesiącu, ponieważ nie ma nic gorszego niż przelanie tej rośliny – tego błędu nie daruje. Sansweria Moonshine - podłoże Aby zapewnić wężownicy najlepsze podłoże, możesz stworzyć własną mieszankę zawierającą perlit, keramzyt, żwirek (żwir kwarcowy), piasek kwarcowy oraz ziemię kompostową, lub kupić gotowy miks do kaktusów i sukulentów, a następnie uzupełnić go perlitem oraz piaskiem. Tej rośliny nie trzeba nawozić, jednak zasilona dodatkową ilością składników odżywczych odwdzięczy się pięknym wyglądem i bujnym wzrostem. ZANOKCICA GNIAZDOWA Fot. Agata Piątkowska (zdjęcie z książki Projekt Rośliny) Zanokcica gwiazdowa Źródło: Fot. Agata Piątkowska (zdjęcie z książki Projekt Rośliny) , Fot: Fot. Agata Piątkowska (zdjęcie z książki Projekt Rośliny) Zanokcica gwiazdowa – temperatura Zanokcica gniazdowa zdecydowanie nie lubi intensywnego słońca, które z łatwością może poparzyć jej liście. Wschodni parapet lub głębia jasnego pokoju będą dla niej doskonałymi stanowiskami. Pamiętajmy, że tak jak każda paproć, ten gatunek także nie znosi przeciągów i wiatru! Zarówno w okresie wzrostu, jak i w czasie spoczynku zapewnij roślinie temperaturę pokojową, która nie spadnie poniżej 15 stopni. Zanokcica gwiazdowa – woda Roślinkę podlewaj na dwa sposoby w zależności od fazy wzrostu, jednak za każdym razem używaj miękkiej wody. Latem, kiedy jest największe tempo wzrostu, wlewaj wodę po liściach do środka rozety – do dwóch razy w tygodniu, nie zapominając o spryskiwaniu rośliny. Natomiast w czasie spoczynku (od października do lutego) nawadniaj zanokcicę tylko za pomocą zraszacza − obficie spryskuj całą roślinę co 7 lub 10 dni. My staramy się jak najczęściej sprawdzać stan nawodnienia, ponieważ bryła korzeniowa musi być umiarkowanie wilgotna przez cały rok. Zanokcica gwiazdowa – podłoże Jeśli chodzi o ziemię, zanokcica jest bardzo wymagająca. Najlepiej zaopatrz się w ziemię do kwiatów i zmieszaj ją z korą, którą wcześniej należy mocno zmiażdżyć, ponieważ ta dostępna w sklepach jest w zbyt dużych kawałkach. Na dnie doniczki bezwzględnie umieść warstwę drenażową w taki sposób, aby korzenie rośliny nie zalegały w wodzie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zajmować się roślinami, jak je wybrać i jak zazielenić swoje mieszkanie, to polecamy książkę Projekt Rośliny Weronika Muszkieta, Ola Sieńko. Artykuł stanowi fragment książki, śródtytuły i wstęp od redakcji. Jak pozbyć się kleszczy z własnego ogrodu? Oto kilka naturalnych, sprawdzonych sposobów Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze