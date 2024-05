Toksyczny hit ogrodów. Nie każdy wie, jak bardzo jest trujący

Cis pospolity to wiecznie zielone drzewo iglaste lub krzew, który występuje naturalnie w całej Europie, w tym także w Polsce. Obecnie rzadziej można go spotkać w lasach, częściej pojawia się w parkach i ogrodach jako roślina ozdobna.

Jeśli mamy więc cis na naszej działce, najlepiej go ogrodzić. Jeśli będą miały do niego dostęp zwierzęta domowe, psy czy koty, mogą próbować obgryzać gałązki drzewka. Cis toksyczny jest także dla koni. Co ciekawe, nie muszą się go za to obawiać niektóre ptaki - na przykład kos, grubodziób czy kwiczoł. Zjadają one w całości owoce krzewu i wydalają niestrawione nasiona, rozsiewając tym samym roślinę.