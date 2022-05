Rosyjska organizacja rządowa opublikowała zdjęcie wiosny w Moskwie. Komentarz jednego z internautów rozdziera serce

To nie jest radosna wiosna dla mieszkańców Ukrainy. Zamiast cieszyć się coraz cieplejsza pogodą, opłakują bliskich i liczą straty. Tym bardziej nie na miejscu wydają się rosyjskie "sympatyczne" tweety o budzącej się do życia w Moskwie naturze. Jeden z internautów dosadnie to skomentował.