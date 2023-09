Rozmawiała z byłymi zakonnicami. "Przekraczanie granic zaczyna się powoli"

Dla mnie uderzające jest to, jak dojrzała i spokojna jest dziś ta kobieta. Dała radę przez to przejść, odbudować swoją tożsamość i zachować wiarę. Zgromadzenie, które wyrządziło jej krzywdę, prowadzi w tej chwili wewnętrzne procesy. Zobaczymy, jak to się skończy. A że siostra – oprawca chodziła normalnie do komunii? To brutalnie zabrzmi, ale tak właśnie działają wypaczone sumienia. Ona mogła naprawdę wierzyć, że robi dobrze, że w ten sposób, gwałtem i przemocą wyraża miłość.