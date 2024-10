Rozsiej jesienią wokół truskawek. W czerwcu obficie zaowocują

Ok, rozumiem

Wiele osób marzy o tym, by latem zajadać się soczystymi truskawkami. Zanim jednak na krzaczkach pojawią się owoce, należy o nie odpowiednio zadbać. Jesienią warto pamiętać o jednym.

Są zdrowe, pyszne, a do tego smakują zarówno dużym, jak i małym. Można z nich zrobić domowe przetwory, desery, a także zjeść bez żadnych dodatków. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób sadzi truskawki w swoich przydomowych ogrodach. Jak o nie zadbać, by latem zajadać się samodzielnie wyhodowanymi owocami? To prostsze niż się wydaje.

Jak dbać o truskawki w ogrodzie?

Truskawki to jedne z najbardziej popularnych owoców w naszych przydomowych ogrodach. Są roślinami wieloletnimi, dlatego wybór odpowiedniego miejsca do ich uprawy jest niezwykle ważny. Uwielbiają one mocno nasłonecznione tereny. Nie bez znaczenia jest także jakość gleby, w której mają rosnąć. Musi być ona nie tylko żyzna, ale również przepuszczalna, dzięki czemu można uniknąć nadmiernego gromadzenia się wody wokół korzeni roślin.

Od wiosny do późnej jesieni należy pamiętać o regularnym podlewaniu krzaczków, dzięki czemu później odwdzięczy nam się pięknymi, dorodnymi owocami. Jesienią trzeba także dostarczyć roślinie niezbędnych do prawidłowego wzrostu substancji odżywczych.

Jaki nawóz do truskawek wybrać? Najlepszy jest ten z fosforem oraz potasem w składzie. Substancje te nie tylko wzmocnią truskawki, ale również przygotują je do zmieniających się, a do tego mniej korzystnych dla nich warunków atmosferycznych.

O czym pamiętać przy nawożeniu truskawek?

W sklepach bez trudu znajdziemy nawóz, który sprawdzi się w przypadku truskawek. Zanim go jednak użyjemy, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, którą można znaleźć na opakowaniu. Niewłaściwe nawożenie może bowiem przynieść odwrotny do oczekiwanego efekt.

Od razu po aplikacji nawozu, trzeba pamiętać o tym, by podlać nawożone wcześniej rośliny. Dzięki temu substancje w nim zawarte znacznie łatwiej się wchłoną. Nie każdy też wie, że truskawki nie lubią mrozu. Właśnie dlatego późną jesienią warto je przed nim zabezpieczyć.

