"Zdrada trwała długo". Nieliczni wiedzieli, z kim była związana

Renata Przemyk to ceniona polska artystka, która rozpoczęła swoją karierę w 1989 roku. Sławę przyniósł jej utwór "Babę zesłał Bóg", a na swoim koncie ma liczne wyróżnienia, w tym statuetkę Fryderyka za najlepszy album końca lat 90. oraz Bursztynowego Słowika przyznanego podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Pomimo zawodowych sukcesów, wokalistka napotkała trudności w życiu osobistym. Renata Przemyk zazwyczaj nie mówi o swoich związkach. Kilka lat temu rozstała się z wieloletnim partnerem, a we wcześniejszej relacji była regularnie zdradzana.

Renata Przemyk przez wiele lat była samotną matką, a media spekulowały, że być może jest lesbijką. Artystka nie przejmowała się plotkami i przyznała, że gdyby faktycznie była osobą homoseksualną, przyznałaby się do tego bez wstydu.

W 2017 roku w jednym z wywiadów opowiedziała, że w końcu jest szczęśliwie zakochana. Jej miłością okazał się Krzysztof, którego wokalistka poznała wiele lat wcześniej podczas rajdów samochodów terenowych, mieli także sporo wspólnych znajomych. Mimo to uczucie między nimi nie pojawiło się od razu.

Wokalistka przyznała, że zdrada była dla niej straszliwie bolesna. Rana zadana przez byłego partnera sprawiła, że Przemyk przez kilka lat uważała, że jest niezdolna do nawiązania jakiejkolwiek relacji.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!