Rozstali się na rok. Ślub wzięli po 20 latach

Manuela Gretkowska, długo postrzegana jako skandalistka, przeszła niezwykłą drogę. Nadal potrafi zaskoczyć swoją szczerością, życiową odwagą i nietuzinkowymi wyborami.

"To ona, z jej odwagą i determinacją, sprawia, że nasza codzienność jest pełna przygód i niespodzianek. Czasem tracimy pieniądze, czasem podejmujemy ryzyko, ale zawsze uczymy się czegoś nowego" - mówi Piotr, z którym pisarka wzięła ślub po 20 latach.

Ucieczka z Polski: Miłość, strach i emigracja

W 1989 roku Manuela Gretkowska wyjechała do Paryża, zmuszona do ucieczki z kraju. Powodem była polityczna sytuacja i obawy o przyszłość narzeczonego.

"Musiałam uciekać, znaleźć azyl polityczny. Mój narzeczony, później mąż, mógł trafić do więzienia za odmowę służby wojskowej, a ja za organizowanie strajków" – wspomina Gretkowska w "Pani".

Początek na Zachodzie wydawał się niemal jak z bajki. "Mieliśmy jedzenie, jakiego w Polsce nie było, własny pokój, a do tego uczyliśmy się języka. Dostawaliśmy nawet kieszonkowe" – wspomina, opisując obozowe warunki.

Jednak zachwyt szybko minął. "Kleiłam buty, opiekowałam się dziećmi, starszymi ludźmi. Bidowaliśmy" – mówi Manuela. Co więcej, później została całkiem sama.

"Po rozstaniu z mężem mogła już liczyć tylko na siebie. Czasem nie miałam pieniędzy na jedzenie. Chodziłam do znajomych, żeby nie być głodna".

Związek z Żuławskim

Później w życiu Gretkowskiej pojawił się Andrzej Żuławski, uznany polski reżyser. To on zdecydował, że razem wrócą do Polski. "Kochałam jego filmy. No i mnie uwodził. Twierdził, że się zakochał" – opowiada Manuela.

Choć była między nimi silna chemia, nie brakowało sprzeczek. Żuławski był ogromnym indywidualistą i miał wielkie ambicje. "Był erudytą, artystą, który potrafił dać z siebie wszystko, ale gdy nie dostawał tego, czego chciał, naciskał na pedał zła, psychopatycznie" – wspomina.

Wzięli ślub po 20 latach

Po zakończeniu burzliwego związku z Żuławskim Gretkowska poznała Piotra Pietuchę. "Nasz związek jest pełen wzlotów i upadków" – mówi w "Pani". Były momenty, kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone. Para rozstała się na rok.

"Miałam depresję, pomogły mi antydepresanty" – wyznaje szczerze na łamach magazynu "Pani".

Po dwudziestu latach wspólnego życia postanowili wziąć ślub. Zaskakująco, decyzja ta nie wynikała z romantycznych pobudek. "Pobraliśmy się z praktycznych powodów" – mówi Manuela. "Mam dom, Piotr ma emeryturę – chcieliśmy się zabezpieczyć na przyszłość.

To nie oznaczało jednak, że przez te wszystkie lata brakowało im bliskości. Ich związek był pełen intensywnych emocji, ale również wyzwań.

"Zawsze wiedziałem, że to nie będzie łatwy związek. Być z kimś tak niezależnym, z tak silnym charakterem, to wyzwanie, którego nie każdy mężczyzna by się podjął. Ale mnie to ożywia" - mówi Piotr.

Źródła: Magazyn "Pani", "Twój Styl"

