Rozsyp pod łóżkiem. Już odrobina zdziała cuda

Sypialnia to jedno z tych pomieszczeń w domu, o które należy szczególnie dbać. Spędzamy w niej co najmniej osiem godzin w ciągu doby, dlatego musimy czuć się tam dobrze. O regularnym wietrzeniu pokoju, zmianie pościeli i wycieraniu kurzu chyba nikomu nie trzeba przypominać. Co z wilgocią w pomieszczeniu? Sprawdź ten genialny trik.