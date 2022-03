Roztrzęsiona Małgorzata Rozenek apeluje do władz. "Zatrzymajcie tego szaleńca"

Małgorzata Rozenek nie wytrzymała. Zwróciła się do władz

Na InstaStory żony Radosława Majdana pojawiła się relacja, w której Małgorzata wyjaśniła, że zbierała się od kilku dni na to, by odezwać się do swoich fanów. Każdego kolejnego dnia miała nadzieję, że sytuacja w Ukrainie się polepszy. Niestety końca ciągu zatrważających obrazów z tego, co dzieje się u naszego sąsiada, na razie nie widać. Trudno, a wręcz niewyobrażalnie jest nie przejmować się bieżącymi wydarzeniami. Poruszona Rozenek wyznała, że kiedy zobaczyła zdjęcia małych dzieci i ich matek, nie wytrzymała i wiedziała, że musi powiedzieć kilka słów.