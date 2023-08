Rozwodnicy rodzą się w tych trzech znakach. Uważaj, z kim się wiążesz!

Lew całe życie szuka swojego ideału

Zodiakalny Lew to znak dumny, więc łatwo go urazić. Szuka też idealnego partnera, który w życiu zdoła dotrzymać mu kroku, co wcale nie jest takie łatwe. Lew należy do żywiołu ognia – szybko myśli, szybko działa, nosi w sobie całe mnóstwo energii, która może przytłaczać. W związku jest stroną dominującą, nie pozostawia wiele miejsca na kompromisy, co czyni z niego trudnego partnera. Związki Lwa często rozpadają się dlatego, że po pewnym czasie poczuł rozczarowanie bliską osobą, która nie spełniła jego wysokich standardów. Trzeba się z nią zatem uprzejmie pożegnać i dalej szukać doskonałej drugiej połówki.