Rozżalony ojciec Nayi Rivery. Zarzucił twórcy "Glee" niedotrzymanie obietnic

"Wszyscy powinni wiedzieć co Ryan Murphy rzeczywiście zrobił… albo i nie! Zamierzam upublicznić całą historię i sprawić, że będę miał pewność, że on wie, co i ja wiem..." - zagrzmiał Rivera - "Złamane obietnice… fałszywe oburzenie… puste gesty… brak telefonu" - kontynuował swoją wypowiedź ojciec aktorki.