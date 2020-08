Ruda Śląska w czerwonej strefie. Urzędniczy nonsens

Do ostatniej strefy została zaliczona Ruda Śląska. Co to oznacza w praktyce? Na wszelkich uroczystościach może przebywać maksymalnie 50 osób, kina i siłownie zamknięte, a w lokalach gastronomicznych może być 1 osoba na 4 metry kwadratowe. To tylko część nakazów. Mieszkańców najbardziej rozbawił obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.