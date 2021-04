Rusin w bikini wypoczywa na Sri Lance. Zdjęcie z wakacji ma drugie dno

Kinga Rusin w styczniu wyjechała z Polski. Początkowo wydawało się, że jej wypad na Malediwy odbywa się w ramach wakacyjnego urlopu, jednak pobyt za granicą zdecydowanie się przedłuża. Gwiazda doskonale odnalazła się na rajskiej plaży w tropikach i wiele wskazuje na to, że ani myśli o rychłym powrocie do kraju.

Rusin obecnie jest w trakcie swojej wyprawy z Malediwów na Sri Lankę. Świętuje tamtejszy Nowy Rok, który zgodnie z buddyjskimi wierzeniami rozpoczyna się wraz z pierwszą kwietniową pełnią księżyca. Do tego iście malowniczego opisu Kinga dodała piękne zdjęcia ze swoich wakacji. I choć na fotografiach uśmiecha się i wygląda na zrelaksowaną i wypoczętą, to tak naprawdę w środku się w niej gotuje. Powodem do zmartwień nie po raz pierwszy są wydarzenia w Polsce.