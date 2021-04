Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności. Pytanie o wyznanie budzi sporo wątpliwości

Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. GUS przypomina, że odmowa wiąże się z możliwością nałożenia przez sąd kary grzywny w wysokości do 5 tys. złotych. Spisać można się przez internet – za pomocą specjalnej aplikacji, a metody uzupełniające to wywiad telefoniczny lub spotkanie z rachmistrzem spisowym.