Pierwsza miłość Piłsudskiego

Miłość i inne nieszczęścia

Ostatecznie żaden z braci nie związał się z piękną Zofią. Nie bez znaczenia był fakt, że pani Baniewiczowa spoglądała na zaloty Piłsudskich nieprzychylnym okiem. Nie uważała, by któryś z braci był godnym kandydatem na jej zięcia i ostatecznie wysłała córkę do Petersburga. Inna rzecz, że nie musiała się raczej obawiać o cnotę Zosi, jeśli wziąć pod uwagę nieudolność amorów Bronisława (a to on był dziewczyną bardziej zainteresowany). Jak pisze Przemysław Słowiński:

"Nigdy nie powiedział dziewczynie, że czuje do niej "niepo­wstrzymany ciąg". Zapisał to tylko w swym Dzienniku. Jego uczu­cie nigdy nie przeszło w intymniejszą fazę, namiętność swoją trzymał tak dalece na uwięzi, że nie posunął się nawet do pogładzenia rąk panienki. Zamiast tego przynosił jej do czytania opasłe tomy ekono­mii politycznej, namawiając, by zajęła się tą lekturą zamiast rosyjskimi romansidłami".