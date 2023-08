Rodziny mieszane na Wołyniu. Niechęć przerodziła się w ślepą nienawiść

"Trzeba zrobić z nimi to, co Hitler zrobił z Żydami"

Tę dramatyczną historię wykorzystała w swojej książce "Hańba" Maria Paszyńska. Jeden z jej bohaterów, Semen, wzorowany na synu z opowieści pani Józefy, tłumaczy wstrząśniętemu ojcu: "Chcesz porzucić swoje korzenie? (…) Bóg zesłał nam tę wojnę, żeby ocalić Ukrainę. Jeśli ich nie powstrzymamy, zaleją nas, zniszczą, pożrą (…). Trzeba się pozbyć Polaków z naszych ziem. Trzeba zrobić z nimi to, co Hitler zrobił z Żydami. Musimy dać przykład. Musimy je zabić, ojcze. (…) To Laszki, ojcze. Katoliczki. Ty zostałeś omamiony i nie widzisz wyraźnie, nie sądzisz trzeźwo, ale gdy już będziesz wolny, zobaczysz i zrozumiesz, że to było najlepsze, co mogło cię w życiu spotkać. Zaufaj mi".