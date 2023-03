Granice w seksie. Jak je stawiać, by stworzyć zdrowy związek i nie zatracić siebie?

Tarcia często są tam, gdzie dochodzi do prób ustanowienia wspólnych granic, do prób zadbania o siebie i o to co jest dla nas ważne. Uleganie prowadzi do złości i frustracji. Można powiedzieć, że w skutek własnej decyzji o porzuceniu swoich granic, niszczymy własne uczucie do tej drugiej osoby.