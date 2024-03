Posadź zamiast tui. W Polsce rośnie jak na drożdżach

Trzęślica trzcinowata ‘Transparent’ zazwyczaj przekracza 150 cm, ale zdarza się, że dorasta do 220 cm wysokości. W porównaniu z miskantami ma jednak mniej gęsty, a bardziej ażurowy pokrój. Nadaje się m.in. do tworzenia eleganckich szpalerów. Pasuje do ogrodów nowoczesnych.