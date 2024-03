Nielegalne drzewo w Polsce. Nigdy nie sadź w ogrodzie

Chcesz mieć maki w ogrodzie? Lepiej to przeczytaj

Zacznijmy od popularnych kwiatów, które cieszą nasze oczy radośnie czerwoną barwą. Mowa oczywiście o makach. Istnieją dwa gatunki tej popularnej rośliny, których posiadanie jest surowo zabronione. Mak lekarski lub niskomorfinowy, obok konopi z odmiany Cannabis L i Cannabis sativa L, to odmiany, za których posadzenie grozi grzywna do 5 tys. zł, a nawet... pozbawieniem wolności do trzech lat.