Bona Sforza. Fakty przemilczane na lekcjach historii

Czarna legenda przylgnęła do królowej Polski dość łatwo. Jej włoski temperament był źle widziany w kraju, gdzie kobiety odgrywały tylko role matek i żon. Ciotką Bony, do tego bardzo z nią zaprzyjaźnioną aż do swej śmierci, była Lukrecja Borgia (1480-1519) (córka kardynała Rodriga Borgii, późniejszego papieża Aleksandra VI), a także "nieustraszona i podziwiana przez całe Włochy "virago", którą zwano »Madonna di Forli", Katarzyna Sforza (ok. 1463-1509). Katarzyna "rządziła bardzo rozumnie i zręcznie, choć lękano się jej powszechnie, gdyż była dość zuchwałą, aby każdego ze swych nieprzyjaciół od Mediolanu do Rzymu kazać zamordować na publicznej drodze".