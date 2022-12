Wyszła za niego, bo spodziewała się dziecka. Bardzo się zawiodła

Dwie kreski na teście ciążowym pojawiły się po zaledwie 3 miesiącach znajomości, najpierw motyle w brzuchu, potem ta wiadomość. - Cieszyliśmy się. Podobało mi się, że Marek podjął szybko decyzję: oświadczył się, przedstawiłam go rodzicom, wyznaczyliśmy datę ślubu. Przed - jakby oddał stery. Za nic nie chciał brać odpowiedzialności, wciąż słyszałam: to ty wybierz, ty zdecyduj, będzie, jak zechcesz - mówi Beata. - Ale ja tak nie chcę! Plusem długich przygotowań do ślubu i pandemii, która nas zaskoczyła, więc trzeba było wszystko zawiesić, no więc plusem jest to, że… zerwałam zaręczyny. Mam dziś jedno dziecko, nie dwoje do niańczenia - uśmiecha się.