Są demiseksualne. Nie każdy mężczyzna sprosta ich potrzebom

Demiseksualizm to termin, który w ostatnich latach zyskał na popularności, jednak wielu ludzi nadal może nie być zaznajomionych z jego znaczeniem. To specyficzna orientacja seksualna , charakteryzująca się tym, że doświadczenie pociągu seksualnego zależy od istnienia głębokich uczuć i silnej więzi. Dla wielu osób jest to nie tylko aspekt ich tożsamości seksualnej, ale także kluczowy element budowania zdrowych relacji.

Osoby identyfikujące się jako demiseksualne zazwyczaj nie doświadczają natychmiastowego pociągu seksualnego wobec innych , jak ma to miejsce w przypadku osób, które są bardziej skoncentrowane na aspektach fizycznych. Dla demiseksualnych ważne jest, aby istniały silne więzi emocjonalne, zaufanie i intymność , zanim pojawi się uczucie pociągu seksualnego. To oznacza, że dla osób demiseksualnych atrakcyjność fizyczna partnera ma znaczenie dopiero w późniejszym etapie związku, gdy pojawi się podstawa, jaką są silne emocje i zaangażowanie.

Demiseksualizm to nie to samo co aseksualizm