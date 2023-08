Są już w całej Polsce. Mogą zacząć wchodzić do domów

Wbrew pozorom, nie są to pająki, ani kleszcze a... roztocza. Lądzień czerwonatka, bo tak nazywają się czerwone robaczki, rosną do zaledwie 4 mm, a ich ciało pokrywają krótkie, jaskrawe włoski. Nie stanowią one żadnego zagrożenia - zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Mimo to, kiedy pojawią się na naszym balkonie, powinniśmy się pozbyć możliwie jak najszybciej, bowiem w krótkim czasie przeniosą się także do mieszkania.