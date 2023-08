Są widywane w Polsce. Uważaj, żeby nie wdepnąć

Nieprzyjaźnie wyglądające stworzenie nie jest pająkiem. To kosarz

Można go spotkać w garażu, w lesie, na łąkach czy ścianach domu. Jego powszechne podobieństwo do pająków sprawia, że często jest z nimi mylony. W rzeczywistości kosarz wcale nie jest pająkiem. Jak zaznaczają Lasy Państwowe, kosarze są bliżej spokrewnione ze skorpionami, jednak jest to zauważalne dopiero przy bliższym poznaniu.