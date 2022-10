Są wyzywane od puszczalskich. Płacą za to wysoką cenę

Magdalena Pach, psychoterapeutka: To przede wszystkim rodzaj przemocy psychicznej. Oznacza działania lub zachowania, głównie wobec kobiet, które mają sprawić, by ta osoba poczuła się zawstydzona, poniżona, gorsza, napiętnowana w związku ze swoją seksualnością, wyglądem czy przekonaniami na temat życia seksualnego. Są to zachowania intencjonalne, czyli zmierzają do określonego celu. Może to być wzbudzenie wstydu, lęku, poczucia winy lub uzyskania przez sprawcę kontroli nad drugą osobą, poczucia się lepiej kosztem innego człowieka. To sprawia, że postrzeganie własnej wartości przez ofiary bardzo się obniża, przestaje ona wierzyć w siebie oraz sprawczość we własnym życiu.