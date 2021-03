Samantha Geimer wściekła na rodzinę Mii Farrow. Użyto klipu z jej udziałem w filmie o Allenie

Twórcy dokumentu wykorzystali fragment wywiadu z Samanthą, w którym ta mówi, że nie wyraziła zgody na seks z Polańskim. Użyto tego w kontekście przeżyć Dylan Farrow. Dorosła dziś adoptowana córka Mii i Woody'ego przekonuje, że to, co mówiła jako kilkulatka, jest prawdą. Allen zabierał ją na strych domu swojej partnerki i tam dopuszczał się molestowania. Zeznania Dylan zostały przed laty podważone przez specjalistów, ale dzisiaj wiele wskazuje na to, że zachowali się oni nieprofesjonalnie.

"Allen v. Farrow" – Samantha Geimer

"A więc zobaczyłam klip ze mną, kiedy mówiłam, że nie zgodziłam się na seks i to obok Tarantino, który stwierdza, że wierzy Romanowi. Ktoś chce mnie przedstawić jako pokrzywdzoną, dodając, że nie da się ukarać znanych mężczyzn – po stwierdzonej wcześniej winie i przeprosinach. Co za g…" – pisze rozjuszona Samantha na Twitterze. "Jestem zła, bo wygląda na to, że rodzina Farrowów zdecydowała się użyć ten klip ze mną bez mojej zgody. To nie oddaje moich uczuć. Smutne, ile 'ofiar' wykorzysta inne jeśli będą widziały w tym swoją korzyść. Czasem nawet członka rodziny" – dodaje.